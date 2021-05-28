Какие есть примеры удачной партнерки на рынке бухгалтерского софта?

Партнерству 1С и компании «МойСклад» — 10 лет. Руководитель «МоегоСклада» рассказал, что это было одно из самых удачных решений за всю историю компании. А какие еще примеры удачных партнерств есть на этом рынке?

О 10-летнем «юбилее» рассказал на своей странице в Facebook сооснователь и гендиректор компании «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

«Ровно 10 лет назад сделали анонс сделки «МойСклад» — 1С. Скажу честно, было много сомнений, но в ретроспективе я это вижу как одно из самых удачных решений за историю МоегоСклада».

В комментариях у него спросили, помогла ли с увеличением продаж компании «МойСклад» такая коллаборация с 1С.

«Аскар, спрошу вслух, а ты если что отвечай в личку: насколько сеть франчайзи 1С помогла вам с продажами? Является ли такое партнерство реально выгодным именно с точки зрения получения сейлз-машины 1С?».

Он ответил весьма изящно, что оценили комментаторы:

«Во всех успешных кейсах, которые я знаю, партнерка строилась с нуля под конкретный продукт. Если есть кейс, когда кто-то такой красивый приходит с новым продуктом к чужим партнерам и все взлетает — я бы сам с интересом послушал».

В качестве примера привели Microsoft в качестве франчайзи 1С:

«Microsoft в канале франчайзи 1С разве не взлетел? Вполне же красивый, пришел в чужой канал. Еще „такой красивый приходит с новым продуктом к чужим партнерам“ — МойОфис через канал дисков Монт, Аксофт, Мерлион. Google в канале традиционно „Майкрософт ориентед кампани“ Софтлайна. Вопрос в чем, чтобы взлетели партнерские продажи, надо ограничивать прямые. Вплоть до 0».

Вот еще несколько вариантов партнерских каналов:

«„Эквид“ пошел через партнерский канал хорошо, но, конечно, от канала зависит и не все взлетают. „Эвотор“ и „Сбер“ тоже хороший вход в канал. Нужна тесная продуктовая интеграция, сверх-большая комплиментарность сервисов, заинтересованность канала большая. Осмелюсь предположить, что типичный представитель франшизы 1С на местах не заинтересован учить еще один новый продукт, да еще и облачный и беспроблемный, то есть продукт после которого клиент перестанет приходить за сервисом».

И еще пример с Sipuni:

«Есть такие кейсы в нашей партнёрке (например, сипуни). Другое дело, что это не мы им как-то помогли, а они сами пошли работать с нашими партнёрами. Собственно, чтобы работать с 1С-франчайзи, необязательно продаваться 1С-у. Но строить свою партнерку вокруг и на базе чужой можно».

Автор поста на это ответил:

«Сипуни и Microsoft — хорошие примеры. Уточню тогда так: не знаю кейсов, когда начинала успешно продавать существующая партнерка конкурирующего продукта. А МС конкурирует с линейкой 1С, это, прямо скажем, не секрет».