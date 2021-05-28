📌 Чтобы в 1С канцтовары, минуя счет 10, сразу попали на 26-ой, бухгалтеры относят их к виду «услуги»

Бухгалтеры на нашем форуме затеяли обсуждение на тему отражения канцтоваров в 1С в свете нового ФСБУ 5/2019.

Напомним, раньше компании должны были учитывать приобретаемую канцелярку на балансовом счете 10, а уже потом списывать ее в Кредит счета 26 (44).

С 2021 года стоимость приобретенной мелочевки организация имеет право сразу списать на расходы.

Но как это провести в 1С? Делать документ поступления товаров или услуг? Эти вопросы волнуют бухгалтера.

Коллеги поделились лайфхаком — делать поступление товаров, но номенклатуру выбрать с видом «услуги»:

Если хотите сразу на счет 26, создайте Номенклатуру Канцтовары с Видом Услуга, её и выбирайте в Приходной накладной.

А как вы теперь проводите в программе приход канцтоваров?

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Как внести канцтовары (бумагу скрепки ит.д) по новому ФСБУ5/2019 в 1С каким документом».