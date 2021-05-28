Пластиковую посуду и ватные палочки в России запретят

Ватные палочки, пластиковую посуду, пластиковые трубочки и цветной пластик скоро запретят в России на законодательном уровне.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заявление вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сообщила она на IX Невском международном экологическом форуме.

Кроме того, по ее словам, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности.

В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, рассчитывает вице-премьер.