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Пластиковую посуду и ватные палочки в России запретят

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Рубрика Экономика России
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Ватные палочки, пластиковую посуду, пластиковые трубочки и цветной пластик скоро запретят в России на законодательном уровне.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заявление вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сообщила она на IX Невском международном экологическом форуме.

Кроме того, по ее словам, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности.

В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, рассчитывает вице-премьер.

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