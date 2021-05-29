Принеси огромную сумму монетами в Сбер и тебе вызовут полицию

Человек хотел положить на счет в Сбербанке 40 тысяч рублей монетами по 10 рублей. Кассир долго не хотел это делать, а в итоге вызвал Росгвардию.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook директор по развитию в компании «Московский киберспорт» Василий Рябов.

«Итак, вчера решили отнести в Сбербанк копилку. Собирал по 10₽ несколько лет, насобирал около 40К.

В банке сказали за прием монет комиссия, без комиссии смогут только по 300₽ зачислять. Попросил показать данный тариф, отказались, сказали что это внутреннее распоряжение.

Стало принципиально интересно, насколько продуманная эта идея банком. Ок, я человек законопослушный, значит будем вносить по 300₽.

Дальше начался цирк, кассир сначала закрыл кассу на 20 минут, потом открыл и вызвал не мой талон, а следующий. Я спросил, почему так? Ответил что мол возможно я пропустил свою очередь. Хм...

Я взял еще один талон, кассир это увидел, вышел из кассы, подошел к терминалу выдачи талонов и взял сам к себе талон, зашел в кассу и вызвал сам себя!

Подождав немного, я зашел в кассу и спросил когда начнется мое обслуживание, ведь больше никого из клиентов в кассе нет и банке на тот момент не было.

И мы начали! Я ему 30 монеток и паспорт, он их считал в ручную по два раза, потом составлял опись, потом подписи сторон, потом манипуляции с картой, в общем через минут 20 мы пополнили мою карту на 300 рублей. Я попросил начать вторую итерацию из 133 (именно столько нужно сделать операций чтоб положить все мои монеты мне на карту по 300 рублей за раз).

На просьбу позвать управляющего банка, чтоб урегулировать вопрос, кассир сказал что управляющего нет, заместитель управляющего где-то там в зале.

И тут кассира осенило! «Одна операция — один талон!» — сообщил он мне.

На что я спросил, а если люди приходят к вам оплатить телефон, коммуналку и другие услуги — они что, должны тоже несколько талонов брать? Кассир молчал.

Что ж, мне не трудно пойти к терминалу и взять 133 талона. Но вы же понимаете что это абсурдная ситуация? В кассе установлен монетоприёмник с автоматическим подсчетом монет. Все мои монеты посчитать уйдет пять минут. Нет, банк считает разумным тратить время не только одного клиента, но и фактически приостанавливает работу кассы для всех остальных клиентов. И считает это нормой.

В общем, идет вторая итерация зачисления денежных средств на карту.

Открывается дверь кассы и я вижу людей в черной форме, масках, сферах и автоматами в руках. Росгвардия, добрый день! Человек в форме спрашивает меня — Что вы тут делаете? Отвечаю — получаю услугу в своем банке. Они видят все своими глазами, поворачиваются к сотруднику банка (как выяснилось, заместителю управляющего) и спрашивают — причина вызова оперативной группы? Та отвечает — мужчина захватил кассу!

Дальше ребята в форме переглядываются, говорят что тут нет противоправных действий, что-то говорят про то, что представителю банка придется написать объяснительную, разворачиваются и уходят из банка.

Кассир заканчивает вторую итерацию, собирает вещи и уходит из кассы.

Ситуация и смешная, и печальная. Клиентоориентированность Сбера на высшем уровне. Далее был звонок на горячую линию Сбера, оставил жалобу, написал в ЦБ, что Сбербанк не принимает монеты Банка России, которые в ходу по всей стране.

Теперь звонят, просят прийти в отделение для урегулирования ситуации«.

В комментариях возник небольшой спор между теми, кто поддержав автора, и сказал что Сбер был неправ и теми, кто поддержал банк. Вот мнение сторонника банка:

«Есть комиссия за пересчет монет при внесении на счет при сумме свыше 300 рублей. Кстати, тариф не такой уж и большой — 1.5% от суммы, мин 100 руб. Надо понимать, что монеты для банка (любого) это весьма трудоемко, даже если есть машина по подсчету монет. Их далее потом нужно куда то девать. Много возни. Автора поста заломало платить тариф и он устроил комедию. Вносить 40К рублей монетами на счет по 300 рублей значит парализовать кассу отделения на целый день минимум».

Кто-то на это пишет, что зачем вообще в банке монеты принимают? Отказались бы вообще их принимать.

«Что значит устроил цирк? Много возни? Вы серьёзно? Пусть тогда вообще откажутся их принимать. Ведь их потом нужно куда-то девать, как вы утверждаете».

А кто-то пишет, что у банка есть специальная машина, которая монеты пересчитывает, складывает в аккуратные стопки и упаковывает.

«У них нет проблем куда девать. Есть машина, которая их в стопки складывает, обтягивает пленкой и они такими пачечками отправляются в магазины для сдачи на кассе».

Пришел и автор поста в комментарии:

«Мне предложил банк пополнять карту по 300 рублей, я согласился. Какие проблемы? А то, что кассир взял талон сам к себе и вызвал сам себя, это вы считаете по регламенту было сделано?».

Еще было мнение, что клиент в банк пришел под закрытие, и кассиру просто не хотелось этим всем заморачиваться. Вот только автор поста написал, что он пришел к 12 дня. Вряд ли кассир успел бы так устать.

Также назвали несколько банков, где бы приняли без проблем. Ну а подытожить можно таким комментарием:

«Это банк, а не богадельня. Если бы вы принесли этот мешок денег на паперть или отдали бедным, ясен пень, никто не стал бы с вас за пересчет денег брать.

У банка другие задачи, главная — за все взять с клиента денег. Вас предупредили о комиссии, вы отдавали себе отчет что 133 транзакции без комиссии это день работы? Тогда почему возмущаетесь что кассир считала долго?

Что касается Росгвардии, то это конечно треш и перербор».

Вообще, напоминает старую поговорку: «Я имею право? Имеете. А я могу? Нет, не можете».