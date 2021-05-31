Налоговики сами частично заполнят ваше заявление на получение вычета по НДФЛ в упрощенном порядке

С 21 мая 2021 года физлица могут получить имущественные и инвестиционные вычеты (приобретение жилья и уплату процентов по целевым займам (кредитам)) в упрощенном порядке.

Налоговые вычеты будут представляться налогоплательщикам с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Вся информация, необходимая для подтверждения права налогоплательщиков на вычет, будет поступать напрямую от банков и налоговых агентов в налоговые органы.

Перечень банков — участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.

По факту поступления сведений от банков, налогоплательщикам в Личный кабинет направляется специальное сообщение о предоставлении налогового вычета в упрощенном порядке.

По результатам рассмотрения сведений, налоговый орган направляет предзаполненное заявление для его подтверждения либо сообщение о невозможности получения налогового вычета в упрощенном порядке с указанием соответствующих причин.

Поэтому до появления предзаполненного заявления в Личном кабинете не требуется осуществлять каких-либо действий, предупреждает ФНС.

При упрощенном порядке срок камеральной налоговой проверки займет 1 месяц. В случае положительного решения, возврат денежных средств осуществляется в течение 15 дней.

Важный нюанс — новые правила будут действовать на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года.

При этом новый упрощенный порядок не отменяет возможности получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов в действующем порядке — посредством представления декларации 3-НДФЛ.