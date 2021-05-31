Бумажные уведомление на уплату налогов физлица могут получать по месту жительства, а не по месту прописки

Получить налоговое уведомление в бумажном виде можно по фактическому адресу местa проживания налогоплательщика, а не по месту его регистрации.

Для этого необходимо сообщить свой непосредственный адрес в налоговую инспекцию заранее, перед началом рассылки налоговых уведомлений. Адрес для направления документов вносится в Единый государственный реестр налогоплательщиков, и налоговые органы будут обязаны все письма отправлять по указанному адресу.

Также форма заявления, утвержденная Приказом ФНС № ММВ-7-14/306@ от 29.05.2014, позволяет заявить налогоплательщику об отказе от использования предоставленного адреса.

Этим заявлением могут воспользоваться физлица, ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет.

Обратиться с заявлением можно в любой налоговый орган. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по месту жительства (если документ, удостоверяющий личность, не содержит сведений о регистрации). Заявление может быть представлено уполномоченным представителем (по доверенности) или направлено по почте (заказным письмом с вложением Заявления и заверенных в установленном порядке копий указанных документов).