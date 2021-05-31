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Налоговую нагрузку менять не нужно, считают в Минфине

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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В Минфине сообщили об отсутствии необходимости менять налоговую нагрузку. Так, высокие цены на нефть позволяют не менять налоги для нефтяников.

Об этом пишет «ТАСС», со ссылкой на пресс-службу ведомства, передающей слова замминистра Алексея Сазанова.

«Он также отметил, что в целом сейчас нет необходимости оперативно вносить изменения в налоговый режим для нефтяной отрасли, так как в текущем году наблюдаются высокие показатели ее доходности, превышающие уровни как 2020, так и 2019 года. Этому способствуют благоприятная ценовая конъюнктура на энергоносители и курс рубля», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Сазанова, Западная Сибирь обладает большим ресурсным потенциалом и необходимо найти варианты его полной реализации.

«Как сегодня было отмечено на совещании, в Западной Сибири, в частности в ХМАО, есть большой ресурсный потенциал, который сейчас не используется по причине неэффективности добычи. Нам необходимо искать варианты, как реализовать этот потенциал в полном объеме. В этом направлении мы будем работать совместно с коллегами из Госдумы, Совета Федерации и нефтяных компаний», — сказал он.

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