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«Почта России» будет продвигать маркетплейсы. Но свой создавать не будет

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Рубрика Экономика России
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«Почта России» не собирается создавать свой маркетплейс, но будет работать как канал для продвижения других маркетплейсов и товарных витрин. К примеру, сейчас они продвигают витрину goods.

Об этом рассказал глава компании Максим Акимов в интервью «РБК».

На вопрос, «остаются ли у вас планы по развитию своего маркетплейса?», он ответил:

«Своего маркетплейса у „Почты России“ не будет, но как канал продвижения других маркетплейсов и товарных витрин — ок, почему нет. Сейчас в нашем приложении мы продвигаем витрину goods, например, и могут добавиться и другие. Мы не будем сами управлять гигантскими маркетинговыми инвестициями в продвижении собственной электронной полки.

Кстати, это не получилось нигде в мире, хотя пытались наши коллеги-почтовики в Китае, Сингапуре, Deutsche Post год назад закрыл эксперимент. Нигде не покатило. Видимо, степень концентрации и уровень посвящения внутренней культуры компании к этому продукту должны быть настолько высоки, что он выжигает все остальное.

Это должен быть только этот бизнес, не связанный больше ни с какой другой почтовой деятельностью. Он требует колоссальной концентрации, огромных инвестиций в продвижение, технологии, людей, огромного клиентского фронта. Видимо, существует какой-то конфликт культур.

Но это моя гипотеза, наверное, ученые напишут об этом книгу, почему не покатило».

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