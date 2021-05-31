🏡 Имущественный вычет при покупке квартиры предложили давать сразу при оформлении ипотеки

Возвращать людям НДФЛ в сумме до 260 тыс. рублей в случае получения налогового вычета при покупке квартиры предложили при оформлении ипотеки.

Напомним, сейчас оформить вычет можно после оформления квартиры в собственность.

С инициативой изменить правила вычета выступила федеральная риелторская сеть «Этажи». Отмечается, что эти деньги пригодились бы людям в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки на покупку жилья.

Для определения суммы вычета предлагается брать доход налогоплательщика за последние 3 года, передают «Известия».

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