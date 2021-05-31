🏡 Имущественный вычет при покупке квартиры предложили давать сразу при оформлении ипотеки

Возвращать людям НДФЛ в сумме до 260 тыс. рублей в случае получения налогового вычета при покупке квартиры предложили при оформлении ипотеки.
Напомним, сейчас оформить вычет можно после оформления квартиры в собственность.
С инициативой изменить правила вычета выступила федеральная риелторская сеть «Этажи». Отмечается, что эти деньги пригодились бы людям в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки на покупку жилья.
Для определения суммы вычета предлагается брать доход налогоплательщика за последние 3 года, передают «Известия».
Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.