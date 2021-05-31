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📌 Штрафы для малого бизнеса предложили назначать в зависимости от выручки

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Рубрика КоАП РФ
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Размер штрафов для малого и среднего бизнеса необходимо привязать к выручке компаний.

Такое предложение содержится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.

Шкалу штрафов предложено дифференцировать, поставив размер штрафа в зависимость от категории бизнеса по выручке — микро-, малые, средние предприятия.

Кроме того, предлагается внедрить запрет на одновременное привлечение юридического лица и его руководителя к ответственности за одно и то же правонарушение, передает ТАСС.

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