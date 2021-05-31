📌 Штрафы для малого бизнеса предложили назначать в зависимости от выручки

Размер штрафов для малого и среднего бизнеса необходимо привязать к выручке компаний.
Такое предложение содержится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова главе государства Владимиру Путину.
Шкалу штрафов предложено дифференцировать, поставив размер штрафа в зависимость от категории бизнеса по выручке — микро-, малые, средние предприятия.
Кроме того, предлагается внедрить запрет на одновременное привлечение юридического лица и его руководителя к ответственности за одно и то же правонарушение, передает ТАСС.