Налоговики изменили свой сервис по онлайн-кассам. Говорят, что стало удобнее

ФНС обновила сайт «Контрольно-кассовая техника». Как сообщают налоговики, теперь там удобная навигация, с помощью которой проще найти нужную информацию.
По утверждению на обновленном сайте, ККТ можно зарегистрировать онлайн, и займет это всего 5 минут.
Модернизация коснулась и одного из самых популярных сервисов «Проверка чека». Он позволяет получить подробную информацию о покупке, проверяет легальность кассового чека.
Кстати, для проверки чека есть и мобильное приложение для различных платформ. И с приложения проверить его будет явно проще - просканировать QR-код.
А вот на сайте придется вбивать кучу номеров, в назначении которых не все смогут сразу разобраться.
Вряд ли каждый помнит, какое номер на чеке что обозначает. Тем более, там одни сокращения:
Дополнительно на сайте налогоплательщики могут посмотреть актуальные реестры контрольно-кассовой техники, фискальных накопителей, операторов фискальных данных и экспертных организаций.
Кроме того, появилось открытое API для проверки чека ККТ. Иными словами, сервис можно встраивать на свои сайты всем желающим.