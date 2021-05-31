Налоговики изменили свой сервис по онлайн-кассам. Говорят, что стало удобнее

ФНС обновила сайт «Контрольно-кассовая техника». Как сообщают налоговики, теперь там удобная навигация, с помощью которой проще найти нужную информацию.

По утверждению на обновленном сайте, ККТ можно зарегистрировать онлайн, и займет это всего 5 минут.

Модернизация коснулась и одного из самых популярных сервисов «Проверка чека». Он позволяет получить подробную информацию о покупке, проверяет легальность кассового чека.

Кстати, для проверки чека есть и мобильное приложение для различных платформ. И с приложения проверить его будет явно проще - просканировать QR-код.

А вот на сайте придется вбивать кучу номеров, в назначении которых не все смогут сразу разобраться.

Вряд ли каждый помнит, какое номер на чеке что обозначает. Тем более, там одни сокращения:

Дополнительно на сайте налогоплательщики могут посмотреть актуальные реестры контрольно-кассовой техники, фискальных накопителей, операторов фискальных данных и экспертных организаций.

Кроме того, появилось открытое API для проверки чека ККТ. Иными словами, сервис можно встраивать на свои сайты всем желающим.