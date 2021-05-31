Проблему бедности хотят решить новым пособием для тех, кто оказались в трудной ситуации. На данный момент государство умеет таких людей выявлять, но адресность пока хромает — 20-30% помощи идет мимо цели.

Об этом рассказал первый вице-пермьер Белоусов в интервью «РБК».

Саму проблему бедности вице-премьер связал не с высокими ценами, а с низкими доходами людей и безработицей.

«Проблема бедности гораздо шире. Она связана не столько с ценами, сколько с низкими доходами у значительного количества людей, с безработицей, которая у нас выросла и пока не рассосалась».

Решить эту проблему, считает Белоусов, возможно только путем введения новых пособий.

«Для решения проблемы бедности сейчас нет другого способа, кроме введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации».

По его словам, государство научилось выявлять таких людей и быстро доводить до них деньги.

«Слава богу, мы научились таких людей идентифицировать и быстро до них доводить деньги».

Кроме того, он рассказал о создании социального казначейства, которое будет заниматься вопросом бедности системно:

«Системно этот вопрос мы собираемся решать созданием так называемого социального казначейства. У нас казначейство на самом деле сейчас видит каждое домохозяйство. И прекрасно может посчитать, оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее. И настроить поддержку тем домохозяйствам, которые нуждаются в этой помощи, — это основная задача, которая, я думаю, будет решена в самое ближайшее время».

По его словам, когда работа будет настроена, адресная помощь действительно станет адресной.

«Как только это будет создано, адресная поддержка реально станет адресной. Cейчас она у нас категорийная, по категориям дается. Хотя настройка существует, но тем не менее много попадает, достаточно много, я думаю, от 20 до 30% мимо цели. Вот эту часть [надо] настроить».

Также он рассказал о настройке прожиточного минимума и обелении малого бизнеса.

«Плюс, конечно, настройка прожиточного минимума, МРОТ. Очень важно обеление в части малого бизнеса. Там все-таки 17 тыс. наемных работников занято — очень многие там на самом деле сидят на минимальной заработной плате и попали из-за этого в ковид. В рамках обеления есть пакет из нескольких мер, направленных на решение этго вопроса».

А вот интервью вице-премьера полностью: