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❗️ Работодателей предлагают штрафовать за зарплаты ниже МРОТ

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Рубрика Общество. Люди. События
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ФНС предложила штрафовать те компании, которые платят зарплату ниже МРОТ. А также запретить выплату зарплаты наличными, только безнал.

Такое предложение было озвучено и.о. начальником отдела управления ФНС Еленой Савостиной на совещании в Совете Федерации.

По словам Савостиной, ФНС много раз направляла предложения по обеспечению роста доходов населения. Новое предложение — штраф с работодателя по каждой зарплате меньше МРОТ:

«В том числе посредством совершенствования порядка электронного документооборота налоговых органов и органов Роструда, определения размера штрафов по каждому случаю такой выплаты и возможности принудительного взыскания с работодателя сумм по решению Роструда и установления обязанности выплат работодателем невыплаченной суммы зарплаты работнику», — отметила Савостина.

Цитата по «Парламентской газете».

Также она отметила, чтобы исключить выплаты «серых» зарплат, надо обязать работодателей выплачивать зарплаты только по безналу.

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