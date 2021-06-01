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Детский туристический кешбэк хотят сделать ежегодным

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Рубрика Общество. Люди. События
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Детский туристический кешбэк предложили сделать ежегодным.

Такое предложение выдвинул Медведев на партийном форуме «Большой семейный совет»:

«Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», — отметил Медведев.

Цитата по «ТАСС»

Кроме этого Медведев отметил, что детские лагеря надо модернизировать:

«Но если говорить о детских оздоровительных лагерях, то там проблема серьезная. И она касается по сути возрождения этих лагерей, потому что они в большей своей части построены в 60-70-е годы прошлого века, они износились, зачастую в аварийном состоянии, да и требования изменились, даже у детей», — озвучил Медведев.

Кешбэк за детский отдых в лагерях будет действовать с 25 мая по 15 сентября 2021 года. Подать заявку на возврат денег можно будет с 15 июня.

Родители смогут вернуть до 50% от стоимости лагеря, но не более 20 тысяч рублей за одну поездку. Обязательное условие — оплата детского отдыха картой «Мир».

Более подробно про детский туристический кешбэк читайте в данной статье.

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