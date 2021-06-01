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💡 Оплатить налог за организацию может третье лицо

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Оплатить налог за организацию может третье лицо. Главное — правильно заполнить платежку.

В редакцию пришло несколько писем от читатей с вопросом: можно ли заплатить налог за третье лицо. Например, если в компании заблокирован расчетный счет.

Отвечаем: третье лицо может уплатить госпошлину за организацию. Главное — правильно заполнить платежку:

  • в полях «ИНН» и «КПП» — данные организации, за кого уплачивается налог;
  • в поле «Плательщик» — та организация или человек, который оплатил налог.

ФНС не важно, кто произведет уплату налога. Так что это может сделать не только учредитель компании или взаимозависимая организация, а любой человек или организация.

Для формирования платежки на уплату налога за третьих лиц на сайте ФНС есть специальный онлайн-сервис.

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