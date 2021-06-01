Налоговики поделятся с Соцзащитой сведениями об имуществе граждан

Налоговики будут размещать в ЕГИССО (информационная система соцобеспечения) данные не только о трудовых доходах граждан, но и об их имуществе.
Таким образом будет проще выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в соцпомощи.
Государство будет оказывать помощь людям в беззаявительном порядке при снижении их материального положения (с учетом уровня доходов и имущественного критерия) ниже определенного уровня.
Опубликованы поправки в Федеральный закон № 178-ФЗ от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи».
Предполагается реализовать подход, при котором при снижении уровня дохода семьи ФНС инициативно передает по гражданину и членам его семьи информацию в ЕГИССО, где информация дополняется сведениями о получаемых пособиях и пенсиях каждого члена семьи, рассчитывается среднедушевой доход и определяется степень нуждаемости для принятия решения об оказании дальнейшей поддержки.В случае если выявлена нуждаемость по доходам, применяется имущественный критерий, и дальнейшая оценка нуждаемости производится на основе сведений о принадлежащем гражданину и членам его семьи имуществе (как движимом, так и недвижимом).
В частности, в ЕГИССО будет направляться следующая информация:
- сведения о доходах граждан, облагаемых НДФЛ и страховыми взносами (сейчас размещается информация о выплатах в связи с осуществлением трудовой деятельности);
- сведения о доходах, полученных от осуществления предпринимательской деятельности;
- сведения о движимом, недвижимом и ином имуществе гражданина.