Ставку по земельному налогу предлагают повысить с 3 до 3,3%

С 3 % до 3,3 % предлагают повысить максимальную ставку земельного налога. Цель предложения — пополнение местных бюджетов.
Законопроект с поправками в пункт 1 статьи 394 НК внесен в Госдуму депутатами от Курской области.
Изменения касается земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства.
Напомним, конкретные ставки земельного налога устанавливаются властями муниципальных образований. В НК приведены максимальные значения этих ставок.
Цель поправки — улучшить положение местных бюджетов.