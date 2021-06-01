Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Ставку по земельному налогу предлагают повысить с 3 до 3,3%

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Земельный налог
Версия для печати

С 3 % до 3,3 % предлагают повысить максимальную ставку земельного налога. Цель предложения — пополнение местных бюджетов.

Законопроект с поправками в пункт 1 статьи 394 НК внесен в Госдуму депутатами от Курской области.

Изменения касается земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства.

Напомним, конкретные ставки земельного налога устанавливаются властями муниципальных образований. В НК приведены максимальные значения этих ставок.

Цель поправки — улучшить положение местных бюджетов.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама