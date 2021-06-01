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Как бухгалтерам и ИП разобраться со страховыми взносами? Авторский онлайн-курс

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Рубрика Онлайн-курсы для бухгалтеров и ИП
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Налоговики заваливают компании требованиями об уточнениях отчетности по взносам. Государство постоянно меняет формы отчетности. Минфин и ФНС строчат письма о том, на какие еще выплаты нужно начислять взносы. А бухгалтерам и ИП со всем этим приходится разбираться.

Центр обучения «Клерка» приглашает прослушать авторский онлайн-курс «Все про страховые взносы: для бухгалтера и ИП». Со скидкой 40%.

Наш онлайн-курс — сводный мануал по самым частым вопросам со страховыми взносами. За что платить? Как сэкономить? Что с пониженными тарифами? А отчетность как заполнять? На все вопросы ответим.

Вы научитесь:

  • заполнять отчетность в разных ситуациях;
  • разбираться в пониженных тарифах;
  • различать самые опасные выплаты, к которым налоговики обязательно придерутся;
  • избегать штрафов по страховым взносам;
  • понимать, когда взносы можно не платить взносы.

Записывайтесь, пока действует скидка 40%.

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