Как бухгалтерам и ИП разобраться со страховыми взносами? Авторский онлайн-курс

Налоговики заваливают компании требованиями об уточнениях отчетности по взносам. Государство постоянно меняет формы отчетности. Минфин и ФНС строчат письма о том, на какие еще выплаты нужно начислять взносы. А бухгалтерам и ИП со всем этим приходится разбираться.

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Наш онлайн-курс — сводный мануал по самым частым вопросам со страховыми взносами. За что платить? Как сэкономить? Что с пониженными тарифами? А отчетность как заполнять? На все вопросы ответим.

Вы научитесь:

заполнять отчетность в разных ситуациях;

разбираться в пониженных тарифах;

различать самые опасные выплаты, к которым налоговики обязательно придерутся;

избегать штрафов по страховым взносам;

понимать, когда взносы можно не платить взносы.

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