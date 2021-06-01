Экономика выйдет в рост 3% от ВВП и более, считает глава ВТБ

Российская экономика в этом году должна восстановиться до допандемийного уровня, и выйдет на траекторию роста 3% ВВП и более. Так считает глава ВТБ Андрей Костин.

Об этом он рассказал в интервью «РБК».

Ему был задан вопрос о восстановлении экономики до уровня, который был до пандемии.

«Россия во время пандемии отказалась от длительных ограничений, и за счет этого наша экономика упала не так сильно. В этом году ожидается восстановительный рост до 4% ВВП, но в дальнейшем экономисты ждут рост всего на 1,5–2%. Как повысить эту планку и достаточно ли тех мер, которые принимает и анонсирует правительство, — в частности, госинвестиции и снижение административных барьеров для бизнеса?».

На это Костин ответил:

«Уже к концу этого года мы ожидаем восстановления экономики до допандемийного уровня. Те меры, которые приняло правительство, были адекватными: мы не закрывали, по крайней мере на длительный срок, нашу экономику, что, конечно, позитивно сказалось на ситуации. Сейчас мы уже частично отказываемся от мер, которые были приняты в период пандемии, в частности от послаблений банковскому сектору, и проходим этот этап достаточно безболезненно.

Поэтому я считаю, что выход на траекторию роста 3% ВВП и больше, безусловно, будет. Этот рост, наверное, не может устраивать в полной мере.

У нас есть достаточно государственных ресурсов, и я сторонник того, чтобы эти ресурсы активно внедрялись в экономику.

В условиях нынешней геополитики рассчитывать на большой вклад западных инвесторов не приходится.

Я думаю, что активизация инвестиционного процесса плюс тот набор мер, который государство и правительство сейчас разрабатывают, — по борьбе с бедностью, по сокращению административных ограничений и другие — все это достаточно для устойчивого роста».

Иными словами — на западные инвестиции не рассчитываем, ищем внутренние резервы.