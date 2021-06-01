Предлагают новые меры поддержки многодетных семей

Предложено ввести новые ежемесячные выплаты для многодетных семей, отметить обязанность уплаты налогов и ввести отцовский капитал.
Предложение о новых мерах поддержки для многодетных семей было выдвинуто председателем комиссии Общественной палаты России по демографии Сергеем Рыбальченко по поручению Путина.
Письмо было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Текст письма есть в редакции «РИА Новости».
«По итогам ежегодного послания президента правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография»», — отмечено в письме.
Цитата по «РИА Новости».
Предложенные следующие меры поддержки многодетных семей:
- введение отцовского капитала;
- ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в возрасте до 3 лет во всех регионах всем семьям и независимо от доходов;
- ежемесячная выплата по 2,5 тысячи на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемая до совершеннолетия младшего ребенка из средств материнского капитала;
- бесплатное обучение детей в ВУЗах на условиях целевого контракта;
- освобождение от налогов на единственное жилье, земельный участок, дачу, автомобиль и иное имущество;
- субсидия 50% при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- пониженная ставка НДФЛ, а при наличии 5 и более детей — ставка 0% по НДФЛ.
В предложении о поддержке многодетных семей также указано, что можно предусмотреть возможность увеличения размера родового сертификата, индексацию пенсий работающим родителям-пенсионерам многодетной семьи и господдержку семейного отдыха в размере 50% от стоимости путевки.