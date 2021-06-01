Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Предлагают новые меры поддержки многодетных семей

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Предложено ввести новые ежемесячные выплаты для многодетных семей, отметить обязанность уплаты налогов и ввести отцовский капитал.

Предложение о новых мерах поддержки для многодетных семей было выдвинуто председателем комиссии Общественной палаты России по демографии Сергеем Рыбальченко по поручению Путина.

Письмо было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Текст письма есть в редакции «РИА Новости».

«По итогам ежегодного послания президента правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография»», — отмечено в письме.

Цитата по «РИА Новости».

Предложенные следующие меры поддержки многодетных семей:

  • введение отцовского капитала;
  • ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в возрасте до 3 лет во всех регионах всем семьям и независимо от доходов;
  • ежемесячная выплата по 2,5 тысячи на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемая до совершеннолетия младшего ребенка из средств материнского капитала;
  • бесплатное обучение детей в ВУЗах на условиях целевого контракта;
  • освобождение от налогов на единственное жилье, земельный участок, дачу, автомобиль и иное имущество;
  • субсидия 50% при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • пониженная ставка НДФЛ, а при наличии 5 и более детей — ставка 0% по НДФЛ.

В предложении о поддержке многодетных семей также указано, что можно предусмотреть возможность увеличения размера родового сертификата, индексацию пенсий работающим родителям-пенсионерам многодетной семьи и господдержку семейного отдыха в размере 50% от стоимости путевки.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама