Отцовский капитал снова хотят ввести для многодетных. Предложенный размер отцовского капитала — 639,4 тысячи рублей.

Предложение было направлено председателем комиссии Общественной палаты России по демографии Сергеем Рыбальченко вице-премьеру Татьяне Голиковой. Текст письма есть в редакции «РИА Новости».

«В рамках данной инициативы федерального проекта «Многодетная страна» предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье», — указано в письме.

Цитата по «РИА Новости».

С 2019 года региональные власти предлагают ввести отцовский капитал. Он предусматривался только для тех отцов, которые воспитывают 3 и более детей в одном официальном браке. Размер отцовского капитала всегда приравнивали в размеру материнского капитала.

Про ранее предложенный отцовский капитал можно прочитать в данной новости.