Увольнение без отработки — только с согласия работодателя. Даже если есть неотгуленные отпуска

Работник не может уволиться без отработки двух недель без согласия работодателя. Даже если у него есть неотгуленные отпуска.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

По ТК работник должен предупредить работодателя об увольнении за две недели. По соглашению может быть установлен меньший срок отработки. За неотгуленные дни отпуска работодатель выплатит компенсацию.

Если работодатель отказывается принимать заявление об увольнении, то его можно направить по Почте России заказным письмом.

Со дня получения такого письма будет отсчитываться 2-недельный срок оповещения работодателя о предстоящем увольнении.

Также работник может написать заявление на отпуск с последующим увольнением. Работодатель также не обязан предоставлять такой отпуск работнику.