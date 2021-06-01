📃 Договор купли-продажи подтверждает расходы покупателя при расчете НДФЛ

Если в договоре купли-продажи прописано, что оплата произведена полностью, то он признается документом, подтверждающим расходы.
При расчете НДФЛ от продажи имущества полученные доходы можно уменьшить на понесенные расходы по таким документам.
ФНС придерживается данного мнения в письме от 21.04.2021 № БС-4-11/5473@.
ИФНС отказала в уменьшении дохода по НДФЛ при продаже автомобиля на сумму расходов по его приобретению.
Причина – не представлены документы по приобретению.
Урегулировать спор помогла ФНС.
В договоре купли-продажи и акте приема-передачи указано, что оплата произведена в полном объеме.
ФНС признала, что такие документы можно учесть как доказательство произведенных расходов. Поэтому при расчете НДФЛ полученные доходы от продажи автомобиля можно уменьшить на понесенные расходы.