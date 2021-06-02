💵 России хватит финансов, чтобы выдержать любые геополитические сценарии, считает глава ЦБ

Глава ЦБ заявила о том, что финансовые резервы России достаточно велики, чтобы выдержать развитие любых геополитических сценариев.
Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на интервью Набиулинной американской телекомпании CNBC.
По словам главы ЦБ, резервы Москвы «достаточно велики, чтобы выдержать [развитие] любых финансовых и геополитических сценариев». Это, как приводит телекомпания слова Набиуллиной, объясняется в том числе тем, что финансовые резервы РФ носят крайне диверсифицированный характер.
Глава ЦБ отметила, что американские санкции представляют «постоянный риск» для России.
«Именно поэтому наша монетарная, а также налоговая и макроэкономическая политика достаточно консервативна», — заключила она.