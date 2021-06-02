Предложение о штрафах работодателя за зарплату меньше МРОТ начали обсуждать в интернете

Читателей «Клерка» очень заинтересовало предложение и.о. начальника отдела управления ФНС Елены Савостиной, озвученное на совещании в Совете Федерации.
Штрафы за зарплату меньше МРОТ и выплата зарплаты только по безналу начали обсуждаться:
«РСВ срочно требует доработки — поля для указания числа ставок. Вот у меня 0,2, 0,2 и 0,1 — работодатели разные».
Кто-то обратил внимание, что ФНС надо бы лучше сверяться с другими фондами. А не сразу штрафовать:
«Научились бы сначала анализировать имеющуюся информацию! А то уже задолбали вопросами про работающих на долю ставки, и в особенности про тех, которые работали не целый месяц. Завтра, значит, вместо вопросов будут сразу штрафы рассылать?».
Другие отметили, что зарплата меньше МРОТ разрешена в некоторых случаях. Почему за это работодателей должны штрафовать:
«Выплата зарплаты меньше МРОТ законна. ТК РФ ст.133: «Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ». И за это нарушение УЖЕ штрафуют? Из формулировки закона ясно, что выплатить тому, кто работал плохо или неполный день меньше МРОТ — законно».
А кто-то поинтересовался, как ФНС планирует отслеживать выплату «серых» зарплат:
«Извините, а как з/п только по безналу избавит от серых выплат? Ну, выплатил работодатель белую часть на карту, а черную налом выдал. В чем проблема?».
Ответ последовал сразу же:
«Как вариант через вопрос уже к работнику: «Вы получили 20 000 зарплаты, а потратили 50 000. Поясните, пожалуйста»».
Но были и те, кто воспринял предложение Савостиной с юмором:
«Сразу вспомнилось «Вводится новый налог на осадки: на обыкновенный дождь — 100 лир, на проливной дождь — 200 лир, с громом и молнией — 300 лир..». Вот точно, у чиновников сказка про Чиполино — это настольная книга».