Предложение о штрафах работодателя за зарплату меньше МРОТ начали обсуждать в интернете

Читателей «Клерка» очень заинтересовало предложение и.о. начальника отдела управления ФНС Елены Савостиной, озвученное на совещании в Совете Федерации.

Штрафы за зарплату меньше МРОТ и выплата зарплаты только по безналу начали обсуждаться:

«РСВ срочно требует доработки — поля для указания числа ставок. Вот у меня 0,2, 0,2 и 0,1 — работодатели разные».

Кто-то обратил внимание, что ФНС надо бы лучше сверяться с другими фондами. А не сразу штрафовать:

«Научились бы сначала анализировать имеющуюся информацию! А то уже задолбали вопросами про работающих на долю ставки, и в особенности про тех, которые работали не целый месяц. Завтра, значит, вместо вопросов будут сразу штрафы рассылать?».

Другие отметили, что зарплата меньше МРОТ разрешена в некоторых случаях. Почему за это работодателей должны штрафовать:

«Выплата зарплаты меньше МРОТ законна. ТК РФ ст.133: «Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ». И за это нарушение УЖЕ штрафуют? Из формулировки закона ясно, что выплатить тому, кто работал плохо или неполный день меньше МРОТ — законно».

А кто-то поинтересовался, как ФНС планирует отслеживать выплату «серых» зарплат:

«Извините, а как з/п только по безналу избавит от серых выплат? Ну, выплатил работодатель белую часть на карту, а черную налом выдал. В чем проблема?».

Ответ последовал сразу же:

«Как вариант через вопрос уже к работнику: «Вы получили 20 000 зарплаты, а потратили 50 000. Поясните, пожалуйста»».

Но были и те, кто воспринял предложение Савостиной с юмором: