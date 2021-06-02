Детям разрешат временно находиться с бабушками, дедушками и другими родственниками. Сейчас этот вопрос не урегулирован

Правительство одобрило законопроект, согласно которому у ребенка будет закреплена возможность временно находиться с бабушкой, дедушкой и другими родственниками.

Речь идет о законопроекте 1030390-7.

«Законопроект позволит урегулировать традиционный для российского общества процесс участия близких родственников детей в их воспитании. На основании изложенного правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в правительственном отзыве.

Как считают авторы инициативы, в настоящий момент, исходя из буквального толкования законодательства, «временное нахождение ребенка с бабушкой, дедушкой или близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребенок находится с чужими для него людьми».

Юридически пребывание у дедушки и бабушки без родителей или совместные поездки с внуками по стране может быть квалифицировано как отсутствие родительского попечения.

«Примеры соответствующей квалификации имеют место в практике работы органов опеки и попечительства, а также органов полиции. Такая ситуация является недопустимым проявлением института ювенальной юстиции, противоречащей традициям и устоям российского общества», — отмечается в пояснительной записке.

Кстати говоря, в редакции «Клерка» рассказали реальный случай, когда приходила соц. опека из-за того, что дети жили с бабушкой.

«К знакомой соцопека приходила, так как она работала две недели в другом городе. Сказали, чтобы дети были у бабушки эти две недели, надо писать заявление в соцопеку и нести согласие бабушки. Так как ответственность за детей лежит только на родителях. Бабушка не отвечает за детей. Там соседи пожаловались, что дети шумят, а родителей нет. А они жили с бабушкой и старшей сестрой (16 лет). Соцопека в школу и домой приходила».

Авторы законопроекта предлагают внести уточнение в Семейный кодекс, по которому ребенок не только имеет право на общение с бабушкой, дедушкой, родными братьями и сестрами и другими родственниками, но и право на «пребывание» с ними.

Кроме того, предлагается установить, что когда опекуном или попечителем ребенка назначается бабушка, дедушка или совершеннолетние братья и сестры, он может находиться у этих родственников до принятия решения органом опеки.