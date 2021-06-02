Каждый третий в стране занят в малом и среднем бизнесе. Это считая детей?

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, в стране каждый третий занят в малом и среднем бизнесе. А в бюджет каждый пятый рубль поступает от МСП.

Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума.

«Нужно отдать должное тем людям, которые этим занимаются. У нас каждый третий в стране занят в МСП. И каждый пятый рубль бюджета дает малый и средний бизнес», — рассказал он.

Интересная статистика, дети там тоже посчитаны? Пенсионеры? Безработные? Или речь идет о работающем и трудоспособном населении?

По его словам, корпорация постоянно аккумулирует сведения от бизнеса, чтобы знать, на какие услуги у него есть запрос. Акцент на обратной связи был сделан и в новой стратегии развития корпорации, которая будет презентована на ПМЭФ.

Что касается мер поддержки МСП, по мнению главы корпорации, государство должно само прийти к бизнесу и рассказать, что бизнес может от него получить.

«То, что делается на федеральном и на региональном уровне, что делается в институтах развития, нужно собрать на одном ресурсе, показать предпринимателю, а он уже сам волен выбирать. Предприятиям не всегда нужны деньги, им нужны инструменты, знания, навыки, понимание того, что нужно сделать», — сказал Исаевич.

По материалам «ПРАЙМ».