Каждый третий в стране занят в малом и среднем бизнесе. Это считая детей?

По словам главы Корпорации МСП Александра Исаевича, в стране каждый третий занят в малом и среднем бизнесе. А в бюджет каждый пятый рубль поступает от МСП.
Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума.
«Нужно отдать должное тем людям, которые этим занимаются. У нас каждый третий в стране занят в МСП. И каждый пятый рубль бюджета дает малый и средний бизнес», — рассказал он.
Интересная статистика, дети там тоже посчитаны? Пенсионеры? Безработные? Или речь идет о работающем и трудоспособном населении?
По его словам, корпорация постоянно аккумулирует сведения от бизнеса, чтобы знать, на какие услуги у него есть запрос. Акцент на обратной связи был сделан и в новой стратегии развития корпорации, которая будет презентована на ПМЭФ.
Что касается мер поддержки МСП, по мнению главы корпорации, государство должно само прийти к бизнесу и рассказать, что бизнес может от него получить.
«То, что делается на федеральном и на региональном уровне, что делается в институтах развития, нужно собрать на одном ресурсе, показать предпринимателю, а он уже сам волен выбирать. Предприятиям не всегда нужны деньги, им нужны инструменты, знания, навыки, понимание того, что нужно сделать», — сказал Исаевич.
По материалам «ПРАЙМ».