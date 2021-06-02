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Отношение к малому и среднему бизнесу хотят перезапустить. Для этого разрабатывают новую стратегию

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Рубрика Экономика России
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Стратегия Корпорации МСП до 2025 года, которая сейчас разрабатывается, должна перезапустить отношение к малому и среднему предпринимательству.

Об этом сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, новая стратегия развития малого и среднего предпринимательства, которую разрабатывает Корпорация МСП совместно с правительством и госкорпорацией развития, — это «перезапуск всего отношения к малому и среднему предпринимательству».

«Мы постоянно находимся во взаимодействии [с предпринимателями]. Диалог, который есть, никогда не прекращался, он очень активный», — подчеркнул Шувалов.

Он также рассказал, что госкорпорация ВЭБ.РФ и правительство запустили совместный проект по выдаче поручительств на проекты малого и среднего бизнеса на 132 млрд рублей.

«Уже заканчивается кризисная ситуация, но она тяжелая по-прежнему, конечно. И мы сейчас предлагаем новые меры, в том числе с использованием механизмов поручительства. Первый проект мы запустили вместе с правительством на 132 млрд рублей. Надеюсь, он будет востребован. Та стратегия, что сегодня — перезапуск всего отношения к малому и среднему предпринимательству», — отметил Шувалов.

Цитаты по «ТАСС».

На «Клерке» недавно писали о том, как Счетная палата проверила Корпорацию МСП. Средняя зарплата сотрудников там составила по 380 тыс. руб., а реальную поддержку получили менее 1% компаний.

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