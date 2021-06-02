По 10 000 руб. выплатят на каждого школьника с 6 до 23 лет

С 15 июля начнется прием заявление на единовременную выплату по 10 тыс. рублей на школьника.

Право на эту выплату к началу нового учебного года получат родители или их законные представители при условии достижения ребёнком возраста 6 лет не позднее первого сентября 2021 года, а также родители или законные представители инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают учиться в школе.

Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года.

Общее количество получателей сейчас оценивается в 19,5 миллиона человек. Объём средств федерального бюджета, который потребуется, по нашим расчётам, 195 миллиардов.

Такие цифры озвучили Татьяна Голикова на сегодняшнем совещании Президента с членами Правительства.