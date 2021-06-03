Более трети россиян хотели бы попробовать инвестиции, а у четверти на это нет денег

35% опрошенных россиян никогда не занимались инвестициями, но хотели бы попробовать. А четверть — хотели бы, но у них не хватает денег.

Об этом рассказал член правления банка «Открытие» Александр Пахомов на полях ПМЭФ, пишет «ПРАЙМ».

«Более трети россиян (35%) никогда не инвестировали, но хотят попробовать. Четверть опрошенных хотели бы инвестировать, но их сдерживает нехватка денег. Еще 7% начали инвестировать или покупать ценные бумаги во время пандемии в 2020-2021 годах. А 5% сообщили, что инвестируют в разные инструменты финансового рынка больше двух лет. Четверть россиян не собираются становиться инвесторами в любые финансовые инструменты», — рассказал он.

Кроме того, он привел цифры по людям, которые пользуются мобильным банком.

Подавляющее большинство россиян (93%) пользуются интернет-банком или мобильным банком. Причем 87% россиян — более двух лет, а 6% граждан начали делать это в последние два года из-за пандемии. Еще 4% опрошенных не пользуются, но собираются начать. В то же время активно пользуются системой быстрых платежей уже 44% опрошенных, а еще 25% имеют опыт ее использования, отметил представитель банка.

«Россия переживает на пандемии настоящий инвестиционный бум. 73% россиян проявляют интерес к инвестициям либо уже пользуются инвестиционными продуктами», — заключил Пахомов.

Уж не в еду ли они инвестируют?