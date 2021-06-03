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Не работа, а сплошной больничный. Как уволить такого сотрудника?

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Вот бывает такое. Принимаешь на работу отличного сотрудника. И резюме хорошее, и все знает. А в дальнейшем оказывается, что он любит ходить на больничные. А еще где-то работает по ГПД. И что же делать с таким сотрудником?

Уволить работника можно по соглашению сторон. Но если сотрудник против – сделать в одностороннем порядке будет очень сложно.

Вот такую реальную ситуацию обсуждают в ВК кадровики:

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Большинство сочувствует. Но советуют уволить по соглашению сторон:

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Кто-то посоветовал несколько вариантов:

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А были и те, кто позавидовал такому работнику. Совет работодателю – обратиться в ФСС:

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