Как вернуть компанию в реестр МСП, если ее оттуда исключили в прошлом?

Компанию выкинули из реестра МСП из-за того, что прошлый директор потерял все документы. Новый директор все восстановил, но компанию в реестр не вернули. Обращения в налоговую результата не дали. Как быть?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с подобным, что посоветуете.

Компания соответствует всем критериям МСП, но ее исключили оттуда в 2019 (предыдущий ГД потерял все документы и ничего не сдавали) и до сих пор не внесли.

Новый все восстановил, сдали пустой 2019 год, 2020 с оборотами. Писали два обращения через сайт налог.ру, ответ автоматический:

„По результатам рассмотрения сообщения налоговым органом не выявлено ошибок в сведениях, использованных при формировании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении ООО “...»".

Ходили в ИФНС России № 1 по г. Москве, человек в окне ничего не понял, отправил звонить в некий камеральный отдел, в который дозвониться невозможно.

Время идет, страховые взносы за 11 человек платим по полной, имея законное право платить по пониженной«.

В комментариях спросили, сдавались ли сведения по среднесписочной:

«Сведения о численности за 2019 год сдали? Нас из за этого выкинули, сдала, включили».

Кто-то подтверждает, что да, дело в среднесписочной:

«Тоже было дело в отсутствии среднесписочной. Но включили не сразу, как сдали. А в очередное обновление реестра. Теперь вам с 01.07, если не ошибаюсь».

Еще советуют писать через сервис для включения в реестр:

«Вы через сайт налог.ру писали в каком формате? Через специальный сервис для включения в реестр? Или просто обращение?».