Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🔎 Что нужно знать о том, как налоговики проводят выемки. Бесплатный вебинар уже завтра

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обучение для бухгалтеров
Версия для печати

Истории с выемками документов возникают довольно часто, но мало кто знает, например, какие в законе предусмотрены основания для этого.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать». Он пройдет 4 июня, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре ответим на самые распространенные и важные вопросы:

  • когда суд может признать выемку незаконной;
  • может ли ФНС в день вынесения решения о назначении выездной проверки вынести постановление о выемке;
  • можно ли проводить выемку при камеральной проверке? А в ходе мероприятий дополнительного налогового контроля;
  • можно ли вскрывать замки при выемке;
  • можно ли выемку проводить не на территории налогоплательщика;
  • можно ли изымать личные вещи сотрудников налогоплательщика при выемке.

Некоторые вопросы разберем на примерах из судебной практики.

Записывайтесь скорее! Вебинар уже завтра.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама