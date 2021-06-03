🔎 Что нужно знать о том, как налоговики проводят выемки. Бесплатный вебинар уже завтра

Истории с выемками документов возникают довольно часто, но мало кто знает, например, какие в законе предусмотрены основания для этого.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать». Он пройдет 4 июня, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре ответим на самые распространенные и важные вопросы:
- когда суд может признать выемку незаконной;
- может ли ФНС в день вынесения решения о назначении выездной проверки вынести постановление о выемке;
- можно ли проводить выемку при камеральной проверке? А в ходе мероприятий дополнительного налогового контроля;
- можно ли вскрывать замки при выемке;
- можно ли выемку проводить не на территории налогоплательщика;
- можно ли изымать личные вещи сотрудников налогоплательщика при выемке.
Некоторые вопросы разберем на примерах из судебной практики.
Записывайтесь скорее! Вебинар уже завтра.