Недостатки в больничном листке — не причина для отказа в выплате пособия по нетрудоспособности

Недостатки в больничном листке не являются причиной для отказа в выплате пособия по нетрудоспособности. Особенно если они не мешают определить период больничного и его подлинность.

Такое вывод сделал АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 13.05.2021 № Ф04-2163/2021 по делу № А45-23320/2020.

ФСС потребовал от организации возместить расходы на выплату пособия по болезни.

В фонде отметили, что в больничном листке слегка растеклись чернила. Из-за чего была плохо видна промежуточная дата продления больничного.

Суд не согласился с ФСС и отметил, что в длящемся больничном листке промежуточная дата и все периоды указываются последовательно после даты осмотра врачом.

Определить периоды больничного можно, а значит ФСС обязан выплатить пособие по нетрудоспособности.