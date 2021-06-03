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Силуанов заявил об угрозе обесценивания денег из-за перегрева экономики

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Рубрика Экономика России
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Рост темпов инфляции в стране, достигший 5,9 %, свидетельствует о «перегреве» экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Он предупредил, что если продолжать повышать объем расходов бюджета, то возрастет угроза обесценивания денег, социальных выплат, зарплат.

«Вы спрашиваете, будем ли мы нормализовывать бюджетную политику. А как же. Потому что, если мы будем продолжать повышенный объем расходов... к чему мы придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видны — высокая инфляция. У нас сейчас инфляция около 5,9%, если мы берем год к году. Выше, чем таргет наш 4 %», — цитирует РИА Новости слова Силуанова.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала повышенной инфляцию в стране. При этом, по ее словам, она приобретает все более устойчивый характер.

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