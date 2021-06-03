За два дня в системе маркировки выпущено 78 миллионов кодов на молочную продукцию

1 июня стартовала обязательная маркировка молочной продукции. За два первых дня эмиссия кодов составила более 78 миллионов единиц.

Как сообщили в ЦРПТ, несмотря на значительно возросшую в первый день введения маркировки нагрузку, система продемонстрировала стабильную работу.

Системные интеграторы, оснащающие предприятия отрасли необходимым для маркировки оборудованием и программным продуктом, фиксируют стабильную работу систем.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы. Технические решения, реализованные на предприятиях сырного и мороженого, производства работают в штатном режиме. Мы дежурим на каждой площадке, которую запускаем и никаких больших проблем не возникает. Да, вопросы появляются, но мы их оперативно решаем без остановки производств», — рассказал Сергей Протасов, генеральный директор «ТрекМарк».

Директор «Вайландт Электроник» Сергей Ватажицын пояснил: «С теми, кто своевременно обратился, работаем в штатном режиме: все запущено, проблем нет. ЦРПТ решает вопросы очень оперативно, и они не влияют на процессы. С компаниями, которые сделали заказ за день до старта маркировки, продолжаем усиленное взаимодействие. Наши сотрудники работают в ручном режиме пока не запустим автоматическое подкладывание кодов для печати на линии».

Системой активно пользуются и производители, которые полностью подготовили свои предприятия к началу обязательной маркировки, и те, кто продолжает настраивать новый рабочий режим.

Директор компании «Крымские традиции» Давид Амирханян отметил:

«Маркировка — это закон. Мы готовы, уже построен выпуск продукции с кодами. Используем типографский метод. В пятницу мы запускаемся на полную мощность, уже всеми линями с выводом в оборот. Другие производства оказались не готовы по своей вине. Они до последнего откладывали маркировку и думали, что ее не введут».