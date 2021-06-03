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Бухгалтеры хотят получить официальный ответ от ФНС — могут ли налоговики требовать документы по расходам УСН 6%

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Рубрика Бухгалтеры
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Большая часть опрошенных (38%) хотели бы получить официальный ответ от ФНС в отношении возможности проведения проверки документов по расходам компаний на УСН 6%.

Такой результат показал опрос наших читателей.

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Мнения разделились. Большинство хотят получить от налоговиков официальное разъяснение.

А 32% опрошенных считают, что не может ФНС проверять расходы компаний на доходной УСН.

Однако 30% ответили, что налоговики все же могут проверять расходы компаний. Но только в отношении «серых» зарплат или обналички.

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