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В новогодние каникулы будем отдыхать 10 дней

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Рубрика Общество. Люди. События
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В 2022 году россиян ждут десятидневные новогодние каникулы. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков на ПМЭФ.

«На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал он.

Министр добавил, что выходные в майские праздники также будут длинными.

«Что касается майских праздников, то у нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — считает он.

Цитаты по «ТАСС».

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