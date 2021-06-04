Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📱 Маткапиталом можно будет распоряжаться через телефон

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Социальные пособия
Версия для печати

Запустят мобильное приложение, с помощью которого российские семьи смогут распоряжаться средствами материнского капитала.

«Сейчас совместно с ведущими банковскими структурами мы дорабатываем мобильное приложение с тем, чтобы средства материнского капитала можно было направлять на любые направления. Наша задача - использование средств материнского капитала через мобильное приложение банка», – сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Напомнил, с апреля 2020 года маткапитал выплачивается в проактивном режиме без подачи заявления на основании данных ЗАГС.

Источник – ИА ТАСС.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама