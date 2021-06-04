📱 Маткапиталом можно будет распоряжаться через телефон

Запустят мобильное приложение, с помощью которого российские семьи смогут распоряжаться средствами материнского капитала.
«Сейчас совместно с ведущими банковскими структурами мы дорабатываем мобильное приложение с тем, чтобы средства материнского капитала можно было направлять на любые направления. Наша задача - использование средств материнского капитала через мобильное приложение банка», – сказал глава Минтруда Антон Котяков.
Напомнил, с апреля 2020 года маткапитал выплачивается в проактивном режиме без подачи заявления на основании данных ЗАГС.
Источник – ИА ТАСС.