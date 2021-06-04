Льготную ипотеку могут продлить до середины 2022 года со ставкой 7% и лимитом в 3 млн

Программу льготной ипотеки могу продлить до июля 2022 года, при этом ставка по ней составит 7%, а лимит по ней будет урезан до 3 млн для всех регионов.

Об этом рассказал Ирек Файзуллин, исполняющий обязанности главы Минстроя, в кулуарах ПМЭФ, пишет «Интерфакс».

«Практически все регионы направили обращения о сохранении господдержки строительства жилья. И льготная ипотека — один из таких механизмов. Конечно, Минстрой поддерживает решение о продлении антикризисных программ, но в новом качестве. Сегодня это в процессе подготовки. Поддержка спроса в ряде регионов, где вообще не строилось жилье, необходима. Поэтому те механизмы, которые были в 2020 году, мы надеемся, будут сохранены», — сказал он.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Сообщалось, что за год банки выдали по ней почти 450 тыс. кредитов на 1,337 трлн рублей. При этом реализация программы привела к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье. Всю весну правительство обсуждало вопрос продления программы.

По информации источников издания, наиболее вероятным является вариант продления программы до июля 2022 года, при этом ставка вырастет на 0,5 п.п. (до 7%), а лимит будет урезан до 3 млн рублей для всех регионов.

Сейчас кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Москве и Московской области, Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей — в других регионах.