Цифровым рублем хотят заменить наличку

Цифровой рубль может заменить наличку. Особенно, если говорить про людей. С организациями будет намного сложнее.

Об этом рассказал руководитель Финансового казначейства Роман Артюхин в интервью с «Известиями».

С 2022 года Центробанк планирует запустить пилотный проект по внедрению цифрового рубля. Им можно будет оплачивать налоги, покупки в интернете или на кассах. Нововведения могут начать рассматривать во второй половине 2021 года.

«Мы предполагаем, что определенные расчеты с государством могут начать осуществляться с помощью цифрового рубля. В частности, не исключаем возможности уплаты налогов, обеспечения финансирования из федерального бюджета и бюджетов регионов в виде этой новой формы денег. Поскольку цифровой рубль будет эмитирован ЦБ, он получит равноправное хождение с традиционной российской валютой, конечно, с теми ограничениями и условиями которые определит регулятор», - отметил Артюхин.

Цитата по «Известиям».

Проблема использования в расчетах цифровым рублем может коснуться юрдиц. Физлицам будет намного проще:

«Мне кажется, на первом этапе сбор налогов в цифровом рубле коснется больше физлиц. С корпоративным сектором всё сложнее, там гораздо больше видов платежей. С гражданами дело обстоит проще, по сути, речь об уплате с их кошельков», - заметил руководитель казначейства.

Цифровой рубль – новая форма российской национальной валюты. Он будет являться аналогом наличных и безналичных средств. 1 цифровой рубль будет равен 1 рублю наличных или безналичных денег.