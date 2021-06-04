Сбербанк запустил льготную сельскую ипотеку по ставке 2,7%

Сбербанк с 4 июня запускает льготную программу сельской ипотеки по ставке 2,7%. В прошлом году в банке выдали 16 338 кредитов на сумму 29,6 млрд рублей.

Об этом рассказал на ПМЭФ зампред правления Кирилл Царев, пишет «ТАСС».

«Мы сегодня запускаем программу „Сельская ипотека“. Она у нас была в прошлом году. В этом году мы снова запускаем эту программу по ставке 2,7% годовых, поэтому мы очень надеемся, что будет востребована у сельчан», — заявил он.

Программа «Сельская ипотека действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей.

После запуска программы в мае 2020 года выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит в 97 млн рублей был принят за восемь часов, рассказали изданию в пресс-службе Сбербанка.

«Затем мы возобновили прием заявок в августе, и за два дня исчерпали дополнительный лимит. Выделенный в декабре 2020 года лимит на новые заявки по „Сельской ипотеке“ был также израсходован, и 6 февраля 2021 года мы завершили прием заявок», — сообщили в пресс-службе.

Всего по программе сельской ипотеки в банке было оформлено 16 338 кредитов на сумму 29,6 млрд рублей.