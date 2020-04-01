«Программа хорошая, но непонятно для кого». История о сельской ипотеке

В телеграм-канале «Налоги. Законы. Бизнес» поделились историей от подписчицы «Как мы попытались взять сельскую ипотеку».

«Созрели мы до покупки своего дома, а тут как раз сельскую ипотеку ввели. Почитали условия – понравилось, решили заявиться.

3 миллиона под 2,7 процентов на 10 лет – ну красота же, нам подходит.

Посчитали на калькуляторе Россельхозбанка с учетом что половину стоимости дома вносим сразу – все ок. Отправили предварительную заявку – предварительно одобрили сразу.

И тут началось веселье. Собрали все документы, отправили, ждем. Проходит неделя, другая, звонят из банка подтвердить информацию и говорят, что ответ будет через 1-2 недели, а потом если одобрят еще в Минсельхозе будут рассматривать 1-2 месяца. Ну ок, снова ждем.

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Проходит почти месяц, и тут нам звонят сказать, что моя справка о доходах самозанятой не подходит и нужна заверенная справка из налоговой. Мы пытаемся объяснить, что из налоговой самозанятый в принципе ничего взять не может, т.к. все идет через приложение, и справка там формируется с усиленной электронной подписью. Бесполезно.

На всякий случай, съездили в налоговую, там на нас, естественно, посмотрели как на идиотов, и были правы.

В общем, мои доходы от самозанятости в расчет просто не взяли, при том, что доход постоянный, официальный, выше среднего, и налоги по нему уплачены. Звонили на горячую линию, писали запросы, в ответ получали отписки в стиле чиновничьих.

Кстати, дополнительные доходы мужа от ИП тоже в расчет не взяли, то есть большую часть доходов семьи просто отмели.

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Ну ок, у мужа неплохая зарплата, и даже с тремя иждивенцами, по расчетам сотрудника банка, он проходил на 3 миллиона и на 10 лет. Через несколько дней приходит ответ от банка, что нам одобрили 1,9 млн. на 24 года (!) с платежом в 11 тысяч в месяц. Это при наших-то доходах.

Это еще только банк одобрил, настоящая волокита с госпрограммой еще не начиналась, даже данные по дому еще не давали.

Спасибо, конечно, но у меня есть вопросы:

Кого должна поддержать сельская ипотека, если эти хваленые 3 миллиона рублей, по логике банка, сможет взять только семья с большими доходами и только по трудовой книжке, а ИП и самозанятые мимо? На что рассчитывать людям со средними и небольшими доходами вообще непонятно, а богатые дом и так купят, эти 3 миллиона ипотеки им погоды не сделают. Какой продавец согласится ждать несколько месяцев, пока человек получит ипотеку? У нас ушло полтора месяца только на то, чтобы узнать, что дают почти вдвое меньше, чем рассчитывали. Это еще дальше по инстанциям документы не отправляли. Дом, который присмотрели, нас не дождался, продали его, пришлось искать другой вариант, и тот теперь под вопросом. Закреплять договором на несколько месяцев тоже не вариант, учитывая, что на предварительные расчеты сотрудников банка полагаться нельзя.

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В общем, программа хорошая, только непонятно для кого».