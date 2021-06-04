👉 Предупреждение, как первая мера реагирования на нарушение – вот чего хочет бизнес

95% опрошенных МСП отметили, что вместо штрафа за первое нарушение, они бы предпочти предупреждение.
Такую информацию озвучили в Корпорации МСП:
«По результатам опроса сформирована четкая позиция бизнеса о необходимости и важности внедрения принципа «предупреждение как первая мера реагирования». Это отметили 95% респондентов», — отметили в Корпорации.
Цитата по «ТАСС».
Кроме этого были проведены опросы в отношении дифференцированной шкалы штрафов, одновременного привлечения к ответственности компании и гендира по одному нарушению и суммирования штрафов за однородные правонарушения. По данным Корпорации МСП результаты следующие:
- 86% — за внедрение дифференцированной шкалы штрафов в привязке по выручке;
- 85% — за запрет на одновременное привлечение компании и гендира к ответственности за одно нарушение;
- 82% — за запрет на суммирование штрафов за однородные нарушения.