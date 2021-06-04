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Регионы выберут приоритетные направления деятельности

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Рубрика Экономика России
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Региональные власти должны будут выбрать приоритетные направления деятельности к 2024 году.

Такое предложение озвучил Путин на ПМЭФ:

«Каждый регион должен будет чётко обозначить приоритетные направления своего развития, эта информация должна быть открытой для бизнеса, так же как и градостроительные, инфраструктурные планы региона по прокладке инженерных сетей, дорог, систем коммуникаций. Таким образом, бизнесу будет проще выбрать оптимальное место для расположения нового производства или иного объекта», — отметил Путин.

Таким образом, регионы смогут улучшить деловую среду и привлечь частных инвесторов.

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