Регионы выберут приоритетные направления деятельности

Региональные власти должны будут выбрать приоритетные направления деятельности к 2024 году.
Такое предложение озвучил Путин на ПМЭФ:
«Каждый регион должен будет чётко обозначить приоритетные направления своего развития, эта информация должна быть открытой для бизнеса, так же как и градостроительные, инфраструктурные планы региона по прокладке инженерных сетей, дорог, систем коммуникаций. Таким образом, бизнесу будет проще выбрать оптимальное место для расположения нового производства или иного объекта», — отметил Путин.
Таким образом, регионы смогут улучшить деловую среду и привлечь частных инвесторов.