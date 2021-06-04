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Предельные сроки расчетов по госзаказам сократят до 15 дней. А для малого бизнеса - до 7 дней

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Рубрика Экономика России
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Предельные сроки расчетов за поставленные услуги по госзаказам сократят до 15 дней. А для малого бизнеса и НКО — до 7 дней. Сейчас этот срок — 30 дней.

С таким предложением выступил Путин на ПМЭФ.

Сокращение сроков оплаты услуг позволит поддержать малый и средний бизнес.

Кроме этого Путин отметил, что госзакупки должны осуществляться преимущество у российских компаний.

Также планируется увеличить объем доли госзакупок у МСП:

«Предлагаю увеличить долю товаров и услуг, которые наши крупные компании, государственные и муниципальные заказчики обязаны закупать у малых и средних предприятий, включая некоммерческие организации: эта доля должна составлять не менее 25 процентов», - озвучил Путин.

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