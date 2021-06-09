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Банкроты не освобождены от ответственности за налоговые правонарушения

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Рубрика Налоговые штрафы
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За налоговое правонарушение предусмотрена ответственность. Но касается ли это правило банкротов?

Налоговое правонарушение — это противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика.

В статье 111 НК предусмотрены обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения (стихийное бедствие, болезнь физлица и т.д.).

К таким обстоятельствам не относится признание должника банкротом, сообщает Минфин в письме от 11.05.2021 № 03-02-11/35541.

Таким образом, банкроты не освобождаются от ответственности за налоговые правонарушения.

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