Банкроты не освобождены от ответственности за налоговые правонарушения

За налоговое правонарушение предусмотрена ответственность. Но касается ли это правило банкротов?
Налоговое правонарушение — это противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика.
В статье 111 НК предусмотрены обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения (стихийное бедствие, болезнь физлица и т.д.).
К таким обстоятельствам не относится признание должника банкротом, сообщает Минфин в письме от 11.05.2021 № 03-02-11/35541.
Таким образом, банкроты не освобождаются от ответственности за налоговые правонарушения.