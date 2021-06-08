С этого года можно запретить перевод своих пенсионных накоплений

С 2021 года граждане имеют право установить запрет на рассмотрение заявления о переходе (о досрочном переходе) от одного страховщика к другому, поданного любыми иными способами подачи, кроме личной явки в ПФР.

Постановлением Правления ПФР от 04.02.2021 № 28п установлены формы уведомлений о запрете и об отзыве запрета.

Уведомления подаются в ПФР лично или через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Нововведение, таким образом, дополнительно защитит права граждан и обезопасит их от неправомерного перевода средств.

В случае подачи уведомления о запрете застрахованное лицо может также и отозвать указанное уведомление.

Напомним, сменить страховщика без потери инвестиционного дохода можно один раз в пять лет. Дата фиксации инвестиционного дохода происходит 31 декабря каждого пятого года нахождения у выбранного страховщика.

Узнать, кто является страховщиком ваших пенсионных накоплений можно в личном кабинете на портале Госуслуг или сайте ПФР, где можно заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета. В ней есть вся информация о том, кто сегодня управляет вашими накоплениями, а также указана сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче, в случае досрочного перехода.