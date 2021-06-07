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Для всех будет минимальный доход. Но слишком минимальный для полноценной жизни

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Рубрика Общество. Люди. События
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Кудрин предположил, что в странах появится безусловный базовый доход — минимальный гарантированный доход для всех без исключения граждан. Но для полноценной жизни его не хватит.

Об этом он рассказал на ПМЭФ, пишут «ТАСС».

«В перспективе в будущем, я думаю, что такой минимальный гарантированный доход — его еще называют безусловный, базовый доход в мире — что в конечном счете страны придут к этому», — сказал он.

Минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ будет обеспечиваться безусловно, предположил глава Счетной палаты.

«Но этот доход будет слишком минимальным, чтобы полноценно жить», — отметил Кудрин.

О минимальном базовом доходе не так давно вносила законопроект «Справедливая Россия». Там предлагали ежемесячно по 10 тысяч рублей каждому.

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