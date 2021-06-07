📅 В 2022 году будет три переноса выходных

В 2022 году будет шесть длинных выходных: новогодние, мартовские, майские, июньские и ноябрьские. Перенос выходных будет три раза, и 23 февраля — отдельный праздничный день.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2022 году будет перенос выходных дней:

с субботы 1 января на вторник 3 мая;

с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;

с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства о переносе, подготовленный Минтрудом.

Таким образом, с учетом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней в 2022 году будут следующие дни отдыха:

с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.;

23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая;

с 11 по 13 июня;

с 4 по 6 ноября.