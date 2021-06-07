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📅 В 2022 году будет три переноса выходных

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Рубрика Трудовое право
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В 2022 году будет шесть длинных выходных: новогодние, мартовские, майские, июньские и ноябрьские. Перенос выходных будет три раза, и 23 февраля — отдельный праздничный день.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2022 году будет перенос выходных дней:

  • с субботы 1 января на вторник 3 мая;
  • с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
  • с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

На федеральном портале опубликован проект Постановления Правительства о переносе, подготовленный Минтрудом.

Таким образом, с учетом нормы статьи 112 Кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней в 2022 году будут следующие дни отдыха:

  • с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.;
  • 23 февраля;
  • с 6 по 8 марта;
  • с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая;
  • с 11 по 13 июня;
  • с 4 по 6 ноября.
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